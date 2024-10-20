Beşiktaş'ta Immobile şov sürüyor! Rafa Silva 7 maçlık orucunu bozdu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı. Dördüncü yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

LİGDE YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8. maçta da yenilmedi.

Bu müsabakalarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon kalesini gole kapattığı 5. mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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RAFA SİLVA, 7 MAÇ SONRA AĞLARI SARSTI

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Rafa Silva, 7 müsabakanın ardından fileleri havalandırdı.

Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında skor tabelasını değiştiren 31 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 7 maçlık gol özlemine son verdi.

Rafa Silva, 3'ü ligde olmak üzere 5. kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

IMMOBİLE, SÜPER LİG'DE 8. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çeviren Immobile, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Süper Lig'de maç başına 1 gol ortalaması yakalayan deneyimli santrfor, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde de toplam 4 gol kaydetti.

İÇ SAHADA KONYASPOR'A SON 10 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 10 maçta mağlup olmadı.

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Siyah-beyazlılar, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı bu müsabakaların 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahada Konyaspor'a karşı son yenilgisini 2014-2015 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu dönemde Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.