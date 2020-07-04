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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 04.07.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde ayak tenisi oyunlarıyla devam eden idman, şut ve esneme çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, yarın saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

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