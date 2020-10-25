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GeriFutbol Beşiktaş'ta hedef Cenk Tosun! Ocak'ta sürpriz transfer...
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Haber Giriş: 25.10.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hedef Cenk Tosun! Ocak'ta sürpriz transfer...

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Beşiktaş'ta hedef Cenk Tosun! Ocak'ta sürpriz transfer...
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Sakatlığı sonrasında sahalara dönmeye hazırlanan Cenk Tosun'un durumunu takip eden Beşiktaş yönetimi, Everton'a kiralama teklifinde bulunacak.

Transfer döneminin son günlerinde bir çok isim sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı.

Başkanın gönlündeki oyuncunun ise Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu kez işi bitirmek istiyor.

2 KASIM'DA SAHALARA DÖNÜYOR

Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Oyuncu da Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor. (Sabah)

Beşiktaşta hedef Cenk Tosun Ocakta sürpriz transfer...

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