Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu transferi beklemede! Son teklif...

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Yeni sezonda mutlaka bir golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Bir süredir milli futbolcuyla süren görüşmelerde bir türlü orta yolun bulunamaması siyah-beyazlı ekibin sabrını tükenme noktasına getirdi.

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde bulunan Grassau kasabasında yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor. Kamp sürecinde 3 hazırlık müsabakasına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’ın programı belli oldu. Beşiktaş, hazırlık programı kapsamında 15 Temmuz Cumartesi Almanya ekibi Augsburg’la, 18 Temmuz Salı Macaristan temsilcisi Mezökövesd Zsory’la ve 21 Temmuz Cuma da Fransa takımı Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Kartal, hazırlık karşılaşmalarını Avusturya’da oynayacak.

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Menajerini İstanbul'a yolladı

Saha içindeki çalışmalarına tam gaz devam eden Siyah-Beyazlılar transferde de yoğun mesai harcıyor. Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta düşünülen adaylardan biri de Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu...

Hem Beşiktaşlı yöneticilerle hem de teknik direktör Şenol Güneş’le yaptığı görüşmeler sonucunda Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşan Halil, menajerini Beşiktaş ile görüşmesi için İstanbul’a yolladı.

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Teklif yinelendi

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonucunda 1 milyon Euro’luk yıllık ücret konusunda ısrarcı olan Halil cephesine Beşiktaş’tan 750 bin Euro’luk öneride bulunuldu. Oyuncunun menaceri, rakamın 1 milyon Euro seviyesine çekilmesini istemesine rağmen idareciler, ilk tekliflerini yineleyip kabul edilmemesi durumunda transferin iptal olabileceği restini çekti.

B Planı Okereke

Hücum hattını tamamlayıcı bir forvet oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Halil transferinin gerçekleşmemesi durumunda rotasını İtalyan ekibi Cremonese forması giyen David Okereke olarak belirleyecek. Kartal, 25 yaşındaki futbolcu için için 3.5 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı

5 milyon Euro istiyorlar

Serie B ekibinin ise Okereke için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan David Okereke’nin sözleşmesi 2025 ’te sona eriyor. Golcü oyuncu, forma giydiği 240 maçta 55 gol ve 24 asist kaydetti. Nijeryalı, genelde ileri uçta forma giyiyor.

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