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Beşiktaş'ta Güven Yalçın’ın golleri Sergen Yalçın'ın eserleri

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Güven Yalçın
Beşiktaşta Güven Yalçın’ın golleri Sergen Yalçının eserleri

Sivas maçında 3 puanı getiren Güven Yalçın’ın transferi direkten dönmüş. Sezon öncesi Güven’i kiralamayı planlayan yönetim, Sergen Yalçın’ın isteği üzerine vazgeçti. Genç oyuncu da attığı gollerle hocasını mahcup etmedi.

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Spor Servisi / İsmail ER - Sivasspor maçında attığı birbirinden güzel 2 golle Beşiktaş’a 3 puanı getiren Güven Yalçın’ın, sezon öncesi takımdan ayrılmak üzere iken teknik direktör Sergen Yalçın’ın devreye girmesi sonucu kaldığı ortaya çıktı...

Siyah beyazlı yönetim, Batshuayi, Larin ve Kenan’ın yer aldığı forvet hattında forma giyme şansı düşük görülen Güven’i, kendisine talip olan kulüplerden birine kiralık vermeyi planlıyordu.

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Ancak futbol şube sorumlusu emre Kocadağ’la görüşen Sergen Yalçın, futbol altyapısını Almanya’da alan Güven’in yüksek potansiyelli bir oyuncu olduğunu ifade ederek takımda kalmasını istedi. Yönetim de bunun üzerine futbolcuyu göndermekten vazgeçti.

YEDEK KALDI AMA PES ETMEDİ

Sezonun ilk 6 haftasında toplam 15 dakika oynamasına karşın antrenmanlarda sıkı çalışarak kendisini hazır tutan Güven, 32. dakikada sakatlanan Pjanic’in yerine oyuna girdiği Altay deplasmanında takımının tek golünü atarken, önceki gün Sivas karşısında 2 gol birden kaydetti. 

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MİLLİ ARA TAKIMA İYİ GELECEK

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Öte yandan sakatlıkları düzelen Vida, Necip ve Alex Teixeira’nın ardından, Pjanic, Welinton, Atiba, Ghezzal, N’Koudou, Larin ve Covid-19 karantinası sona erecek olan Montero’nun da milli aradan sonra takıma döneceği öğrenildi. Böylece Mehmet Topal dışında eksik kalmayacak.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Güven Yalçın