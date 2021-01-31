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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Güven Yalçın Lecce'ye transfer oluyor!

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Beşiktaş'ta Güven Yalçın Lecce'ye transfer oluyor!
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Cenk Tosun'un gelmesiyle birlikte forma şansı azalan Güven Yalçın için İtalya Serie B ekiplerinden Lecce devrede.

Güven Yalçın'ı sezon sonuna kadar kiralayıp satın alma opsiyonu koydurmak isteyen İtalyan temsilcisi, siyah-beyazlılarla anlaşmak üzere.

Everton'dan eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Güven Yalçın için yapılan teklif değerlendirmeye alındı. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Lecce, Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

İki ekip, satın alma opsiyonu konusunda bonservis bedeli için görüşmelerini sürdürüyor. Lecce, Beşiktaş'a sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması durumunda bonservis için 4 milyon Euro önerirken, Beşiktaş ise 6 milyon Euro istiyor. Güven Yalçın için pazarlıklar devam ederken, tarafların gün içinde anlaşmaya varması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre ise iki takım, 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifte el sıkıştı.

Beşiktaşta Güven Yalçın Lecceye transfer oluyor

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