MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Gökhan Töre'den Sergen Yalçın'a övgü! 'Çok büyük hoca'
GeriFutbol Beşiktaş'ta Gökhan Töre'den Sergen Yalçın'a övgü! 'Çok büyük hoca'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 23:23 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'den Sergen Yalçın'a övgü! 'Çok büyük hoca'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'den Sergen Yalçın'a övgü! 'Çok büyük hoca'

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre, Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Gökhan Töre maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇOK SEVERİM'

Sergen Yalçın'a övgülerde bulunan Töre, "Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk, bugün de kupayı aldık. Sergen hoca ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. Sergen hocamı çok severim. Aramızda farklı bir diyalog var. Çok büyük bir hoca" dedi.

'10 SENE BEKLEDİM'

Josef Souza ise "Bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım bu başarının devamını getirip, bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi