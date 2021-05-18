Beşiktaş'ta Gökhan Töre'den Sergen Yalçın'a övgü! 'Çok büyük hoca'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Gökhan Töre maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇOK SEVERİM'

Sergen Yalçın'a övgülerde bulunan Töre, "Allah'a şükürler olsun şampiyon olduk, bugün de kupayı aldık. Sergen hoca ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. Sergen hocamı çok severim. Aramızda farklı bir diyalog var. Çok büyük bir hoca" dedi.

'10 SENE BEKLEDİM'

Josef Souza ise "Bu başarıyı yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım bu başarının devamını getirip, bu güzel taraftarı daha da mutlu ederiz." şeklinde konuştu.