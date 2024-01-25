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Beşiktaş'ta futbolculardan Fernando Santos'a: Hocam, söyleyin bizi ıslıklamasınlar

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fernando Santos#Adana Demirspor
Beşiktaşta futbolculardan Fernando Santosa: Hocam, söyleyin bizi ıslıklamasınlar
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 07:00

Sahasında Adana Demirspor’la golsüz berabere kalan Beşiktaş’ta oyundan çıkan Tayfur’un, ayrıca maç oynanırken bazı isimlerin ıslıklanması takımda moralleri bozdu.

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Soyunma odasında maç sonu yapılan toplantıda bazı futbolcular teknik direktör Fernando Santos’tan basın toplantısında taraftarlara seslenmesini isteyerek "Hocam bizler de taraftarlar kadar üzgünüz. Lütfen maç esnasında top ayağımıza geldiğinde bizleri ıslıklamasınlar. Aramızda genç futbolcu kardeşlerimiz etkileniyorlar. Taraftarlara verdiğiniz mesajda bizlere sahip çıkmalarını söyleyin" ifadesini kullandılar.

Beşiktaşta futbolculardan Fernando Santosa: Hocam, söyleyin bizi ıslıklamasınlar

Fernando Santos da basın toplantısında tüm oyunculara sahip çıkılmasını isterken eksik kadro yüzünden sıkıntı çektiklerini ve 1-2 hafta içinde taraftarlara layık futbolu izlettireceklerini vurguladı.

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Adana Demirspor

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