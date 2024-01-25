Beşiktaş'ta futbolculardan Fernando Santos'a: Hocam, söyleyin bizi ıslıklamasınlar

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Soyunma odasında maç sonu yapılan toplantıda bazı futbolcular teknik direktör Fernando Santos’tan basın toplantısında taraftarlara seslenmesini isteyerek "Hocam bizler de taraftarlar kadar üzgünüz. Lütfen maç esnasında top ayağımıza geldiğinde bizleri ıslıklamasınlar. Aramızda genç futbolcu kardeşlerimiz etkileniyorlar. Taraftarlara verdiğiniz mesajda bizlere sahip çıkmalarını söyleyin" ifadesini kullandılar.

Fernando Santos da basın toplantısında tüm oyunculara sahip çıkılmasını isterken eksik kadro yüzünden sıkıntı çektiklerini ve 1-2 hafta içinde taraftarlara layık futbolu izlettireceklerini vurguladı.

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