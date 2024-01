Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! Quaresma dönecek mi?

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar da idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Bizim için güzel bir gün”



Siyah-beyazlı kulüp için güzel bir gün yaşadıklarını belirten Uçar, “Yeni hocamız Fernando Santos’un ilk idmanı. İdmandan önce 1.5 - 2 saate yakın bilgilendirme toplantısı yaptık. Sadece bilgi verdik. Bundan sonrası onun sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.



“Transfer çalışmaları devam ediyor”



Feyyaz Uçar, transfer çalışmalarının devam ettiğine de değinerek, “Edecek, etmek de zorunda. Tabii ki birkaç mevkiide daha transfer yapmak zorundayız. O konuda bir sıkıntı yok. Ama tabii burada sadece transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemek zorundayım. İsim verince hem kulüpleri hem futbolcuları hem kendimizi zor durumda bırakıyoruz. Ama çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Hocanın vereceği her karara saygılıyız”



Kadro dışı kalan futbolcularla ilgili son kararı Teknik Direktör Fernando Santos’un vereceğine dikkat çeken siyah-beyazlı yönetici, “Hocamızı her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir. Duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği her karara saygılıyız” cümlelerine yer verdi.



Feyyaz Uçar, ayrıca kadro dışı kalan oyuncularla ilgili transfer tekliflere açık olduklarını da sözlerine ekledi.



“Serdar Topraktepe, A takımda yardımcı hoca olarak görev alacak”



Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında takımın başında yer alan U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe’nin bundan sonraki süreçte Santos’un ekibinde yer alacağını da aktaran Uçar, şöyle devam etti:



“Sağ olsun Fernando Santos bize bir jest yaptı. Biz, Serdar hocanın ekipte olup olamayacağını sorduk. O da memnuniyetle kabul etti. Serdar Topraktepe bundan sonra A takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek. Aynı zamanda performans hocamız Miguel de devam edecek.”



“Lider karakterli oyunculara öncelik vereceğiz”



Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, nasıl bir transfer politikası izleyeceklerine ilişkin ise, “Lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif etkileyebilecek oyunculara da öncelik vereceğiz bundan sonra yapacağımız transferlerde. Çünkü böyle bir karaktere, oyuncuya ihtiyacı var takımın” ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı yönetici, Ricardo Quaresma’nın takıma futbolcu ya da idari bir görevde dönüp dönmeme durumunun sorulması üzerine de, “Hocamızın böyle bir tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz” cevabını verdi.