×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararı! Hasan Arat noktayı koydu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fernando Santos#Hasan Arat
Beşiktaşta Fernando Santos kararı Hasan Arat noktayı koydu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

Beşiktaş’ta bu sezon yaşanan sıkıntılara çare olamayan, sistemi ve performansı ile eleştirilen Fernando Santos ile ilgili tartışmalara başkan Hasan Arat nokta koydu.

Haberin Devamı

Sezona Şenol Güneş ile başlayıp Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe ile devam eden siyah beyazlıların 20. haftada göreve getirdiği Portekizli teknik adam da kötü gidişe engel olamadı, hatta Santos geldiğinde zirve ile olan fark 18’ken 37’ye kadar yükseldi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldiBeşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldiHaberi görüntüle

"ZOR DÖNEMDE GELDİ, SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmaması ya da takımın Avrupa kupalarının dışında kalması durumunda Fernando Santos ile yolların ayrılacağı iddia edilirken başkan Hasan Arat, deneyimli çalıştırıcının çok zorlu bir süreçte göreve geldiğini ve kritik bir görev üstlendiğini hatırlatırken "Santos'a inanıyoruz, güveniyoruz. Zaten böyle olmasa yola birlikte çıkmazdık. Zor dönemde geldi. Kendisi ile sözleşmesi bitene kadar çalışacağız" diyerek bu konuda tavrını net olarak ortaya koydu.

Haberin Devamı

"SORUN ÇÖZÜLECEK, TARAFTARIN İSTEDİĞİ BEŞİKTAŞ SAHADA OLACAK"

Fernando Santos da hem kendi hem de takımın performansından memnun değil. 69 yaşındaki teknik adam sözleşmesinin 1.5 yıllık olduğunun altını çizerken “Büyük hedefler ve projelerle geldim. Sabırlı olmak gerekiyor. Sezon başında göreve gelmedim. Ben gelmeden bu takım kurulmuş. Eksiklikler vardı. Devre arasında 2 süper takviye yaptık. Antrenmanlarda uyguladığımız sistem maalesef sahada gerçekleşemiyor. Ancak bu sorun çözülecek ve taraftarların istediği Beşiktaş sahada olacak” değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fernando Santos#Hasan Arat

BAKMADAN GEÇME!