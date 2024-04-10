Beşiktaş'ta Fernando Santos kararı! Hasan Arat noktayı koydu

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Sezona Şenol Güneş ile başlayıp Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe ile devam eden siyah beyazlıların 20. haftada göreve getirdiği Portekizli teknik adam da kötü gidişe engel olamadı, hatta Santos geldiğinde zirve ile olan fark 18’ken 37’ye kadar yükseldi.

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"ZOR DÖNEMDE GELDİ, SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmaması ya da takımın Avrupa kupalarının dışında kalması durumunda Fernando Santos ile yolların ayrılacağı iddia edilirken başkan Hasan Arat, deneyimli çalıştırıcının çok zorlu bir süreçte göreve geldiğini ve kritik bir görev üstlendiğini hatırlatırken "Santos'a inanıyoruz, güveniyoruz. Zaten böyle olmasa yola birlikte çıkmazdık. Zor dönemde geldi. Kendisi ile sözleşmesi bitene kadar çalışacağız" diyerek bu konuda tavrını net olarak ortaya koydu.

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"SORUN ÇÖZÜLECEK, TARAFTARIN İSTEDİĞİ BEŞİKTAŞ SAHADA OLACAK"

Fernando Santos da hem kendi hem de takımın performansından memnun değil. 69 yaşındaki teknik adam sözleşmesinin 1.5 yıllık olduğunun altını çizerken “Büyük hedefler ve projelerle geldim. Sabırlı olmak gerekiyor. Sezon başında göreve gelmedim. Ben gelmeden bu takım kurulmuş. Eksiklikler vardı. Devre arasında 2 süper takviye yaptık. Antrenmanlarda uyguladığımız sistem maalesef sahada gerçekleşemiyor. Ancak bu sorun çözülecek ve taraftarların istediği Beşiktaş sahada olacak” değerlendirmesini yaptı.