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Beşiktaş’ta Fernando Santos işbaşı yaptı! Yeni transfer Jonas Svensson ilk kez takımla çalıştı...

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Jonas Svensson
Beşiktaş’ta Fernando Santos işbaşı yaptı Yeni transfer Jonas Svensson ilk kez takımla çalıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 17:30

Süper Lig’in 20’nci haftasında cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk kez çalışan siyah-beyazlılarda Rizespor maçında forma giyen futbolcular günü salonda yapılan çalışmayla tamamladı.

Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşularıyla antrenmana başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına açık olan son bölümünde ise top kapma çalışmaları gerçekleştirildi.

SVENSSON İDMANDA

Öte yandan transferi bugün resmen açıklanan Norveçli sağ bek Jonas Svensson takımla beraber ilk kez çalıştı.

Beşiktaş’ta Fernando Santos işbaşı yaptı Yeni transfer Jonas Svensson ilk kez takımla çalıştı...

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımı yalnız bırakan Necip Uysal da takımla idmana çıktı.

FERNANDO SANTOS YARDIMCILARIYLA POZ VERDİ

Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör Fernando Santos, antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selamlaştı.

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Tecrübeli teknik adam daha sonra yardımcıları; Joao Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, Ricardo Santos ve Jorge Rosario ile kartal pençesi yaparak poz verdi.

Beşiktaş’ta Fernando Santos işbaşı yaptı Yeni transfer Jonas Svensson ilk kez takımla çalıştı...

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Jonas Svensson

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