Beşiktaş’ta Fernando Santos işbaşı yaptı! Yeni transfer Jonas Svensson ilk kez takımla çalıştı...

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Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk kez çalışan siyah-beyazlılarda Rizespor maçında forma giyen futbolcular günü salonda yapılan çalışmayla tamamladı.

Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşularıyla antrenmana başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına açık olan son bölümünde ise top kapma çalışmaları gerçekleştirildi.

SVENSSON İDMANDA



Öte yandan transferi bugün resmen açıklanan Norveçli sağ bek Jonas Svensson takımla beraber ilk kez çalıştı.

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımı yalnız bırakan Necip Uysal da takımla idmana çıktı.



FERNANDO SANTOS YARDIMCILARIYLA POZ VERDİ



Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör Fernando Santos, antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selamlaştı.

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Tecrübeli teknik adam daha sonra yardımcıları; Joao Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, Ricardo Santos ve Jorge Rosario ile kartal pençesi yaparak poz verdi.