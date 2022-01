Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun takımına inancı tam! "Ligde her şey olabilir"

Haberin Devamı

Ligde her şeyin olabileceğini ve üst sıralara çıkabileceklerini kaydeden Ersin Destanoğlu, "Benim adıma iyi gidiyor. Üst üste iki maçı da kazandık. 1-0 kazandık ama daha farklı da olabilirdi bizim için. Son dakikalarda kendimizi baskıya aldık. Geçen seneden alışkınız, 3 günde oynamaya, deplasmanlara gitmeye. Malatyaspor zor bir deplasman ama kazanabilecek kadro kalitesine sahibiz. Beklentinin altında kaldık, şu an üçüncü sıraya çıkmışız. Bu ligde her şey olabilir. Belki bir iki sıra daha yükselebiliriz. Maç maç bakıyoruz." diye konuştu.