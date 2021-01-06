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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan büyük başarı! 16'da 0...

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Beşiktaş'ta üst üste 5 maçta gol yemeyen Ersin Destanoğlu, ilk kez forma giydiği Haziran 2020'den bu yana 10 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda liderliğe yerleşti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Rizespor'u 6-0 mağlup ederken tam 5 maçtır kalesinde gol görmedi.

Siyah beyazlılar, 5 maçlık bu süreçte 16 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu başarıda büyük pay sahibi olurken toplamda 10 maç kalesini gole kapatarak bu alan zirvede yer aldı. 

Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan büyük başarı 16da 0...

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