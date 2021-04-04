Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan bir ilk! Tolga Zengin'den sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu mücadele 1-0 ev sahibi takımının üstünlüğü ile devam ederken Thelin penaltı kaçırdı.

Mücadelenin 55. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa'da Thelin, Ersin'i geçemedi.

Thelin'in penaltısını kurtaran Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtarırken Nisan 2016'dan (Tolga Zengin vs Akhisarspor) bu yana bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

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