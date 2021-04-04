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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan bir ilk! Tolga Zengin'den sonra...

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, kurtardığı penaltıyla hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Tolgan Zengin'den sonra penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu mücadele 1-0 ev sahibi takımının üstünlüğü ile devam ederken Thelin penaltı kaçırdı.

Mücadelenin 55. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa'da Thelin, Ersin'i geçemedi.

Thelin'in penaltısını kurtaran Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtarırken Nisan 2016'dan (Tolga Zengin vs Akhisarspor) bu yana bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

Beşiktaşta Ersin Destanoğlundan bir ilk Tolga Zenginden sonra...

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