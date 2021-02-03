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GeriFutbol Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan Antalyaspor maçı yorumu! 'Yol kazası oldu'
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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan Antalyaspor maçı yorumu! 'Yol kazası oldu'

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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan Antalyaspor maçı yorumu! 'Yol kazası oldu'
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Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR'

Mücadeleyi değerlendiren Ersin, "Puan kaybetmek istemezdik. Yol kazası oldu, önümüzde uzun bir yol var. İlk yarıda da bu kayıpları yaptık ama lider bitirdik. " dedi.

'İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK'

Ersin Destanoğlu sözlerini, "Konyaspor maçında yeni bir seriye başlamak istiyoruz. İkinci yarı daha iyiydik ama çok zaman geçirme oldu. Havayı yakalayamadık." ifadeleriyle tamamladı.

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