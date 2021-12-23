Beşiktaş'ta derbi kahramanı son idmana çıkmadı! Göztepe maçına iddaa oynayanların %71'i...

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BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın sonrası yola "şimdilik" Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Karaveli ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

Siyah-beyazlılarda Göztepe maçı öncesi Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal'ın sakatlıkları sürüyor. Bu listeye Gökhan Töre de eklendi, son idmana çıkmayan "derbi kahramanı" Josef de Souza için maç saati karar verilecek.

Stoperde "Serdar Saatçı & Domagoj Vida" ikilisini izleyeceğiz. Josef yetişmezse orta alanda Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'in yanında Can Bozdoğan olacak.

Hücum merkezinde Michy Batshuayi'nin ve sağ kanatta Rachid Ghezzal'in forması garanti...

Sol açıkta Cyle Larin yerine Güven Yalçın sürprizi görebiliriz. Sağ bekte Valentin Rosier ve sol bekte Rıdvan Yılmaz son maçlarda olduğu gibi aynen ilk 11'de olmaya devam edecek.

GÖZTEPE

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Rizespor ve Karagümrük yenilgileri sonrası düşme hattına gerileyen Göztepe'de ise Lourency cezalı, Marko Mihojevic sakat.

Kötü sonuçlara rağmen sisteminden vazgeçmemesi beklenen TD Nestor El Maestro, savunmada bir kez daha "Atakan, Atınç & Arslanagic" üçlüsüyle maça başlayacak.

Orta alandaki üçlünün de yine "Soner, Nwobodo & Tijanic" olması bekleniyor.

Kaptan Halil Akbunar cezadan dönecek. Hücumda Adis Jahovic ya da Cherif Ndiaye'den birine eşlik edecektir.

Kanatlarda 2 formaya 4 aday var! Sağda Murat Paluli veya Kerem Alıcı oynayacak... Solda da Berkan Emir ile Dzenan Burekovic arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile çıktığı 2 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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%71'lik kesim Önder Karaveli ile toparlanan siyah-beyazlılardan son 2 lig maçını kaybeden Göztepe karşısında 3 puan bekliyor...

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