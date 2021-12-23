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Beşiktaş'ta derbi kahramanı son idmana çıkmadı! Göztepe maçına iddaa oynayanların %71'i...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Göztepe
Beşiktaşta derbi kahramanı son idmana çıkmadı Göztepe maçına iddaa oynayanların %71i...

Düşme hattında yer alan ve acil 3 puana ihtiyacı olan Göztepe, Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın sonrası yola "şimdilik" Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Karaveli ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

Siyah-beyazlılarda Göztepe maçı öncesi Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal'ın sakatlıkları sürüyor. Bu listeye Gökhan Töre de eklendi, son idmana çıkmayan "derbi kahramanı" Josef de Souza için maç saati karar verilecek.

Stoperde "Serdar Saatçı & Domagoj Vida" ikilisini izleyeceğiz. Josef yetişmezse orta alanda Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'in yanında Can Bozdoğan olacak.

Hücum merkezinde Michy Batshuayi'nin ve sağ kanatta Rachid Ghezzal'in forması garanti... 

Sol açıkta Cyle Larin yerine Güven Yalçın sürprizi görebiliriz. Sağ bekte Valentin Rosier ve sol bekte Rıdvan Yılmaz son maçlarda olduğu gibi aynen ilk 11'de olmaya devam edecek.

GÖZTEPE

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Rizespor ve Karagümrük yenilgileri sonrası düşme hattına gerileyen Göztepe'de ise Lourency cezalı, Marko Mihojevic sakat.

Kötü sonuçlara rağmen sisteminden vazgeçmemesi beklenen TD Nestor El Maestro, savunmada bir kez daha "Atakan, Atınç & Arslanagic" üçlüsüyle maça başlayacak.

Orta alandaki üçlünün de yine "Soner, Nwobodo & Tijanic" olması bekleniyor.

Kaptan Halil Akbunar cezadan dönecek. Hücumda Adis Jahovic ya da Cherif Ndiaye'den birine eşlik edecektir.

Kanatlarda 2 formaya 4 aday var! Sağda Murat Paluli veya Kerem Alıcı oynayacak... Solda da Berkan Emir ile Dzenan Burekovic arasındaki tercihi maç saati öğreneceğiz.

Beşiktaşta derbi kahramanı son idmana çıkmadı Göztepe maçına iddaa oynayanların %71i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile çıktığı 2 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Göztepe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Beşiktaş ile Göztepe'yi karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,42 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,50'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,46 iken Misli.com'da 1,54!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%71'lik kesim Önder Karaveli ile toparlanan siyah-beyazlılardan son 2 lig maçını kaybeden Göztepe karşısında 3 puan bekliyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Beşiktaşta derbi kahramanı son idmana çıkmadı Göztepe maçına iddaa oynayanların %71i...

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın, "Soru Cevap" programında takımın 'en'lerini saydı...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Göztepe

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