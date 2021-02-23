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GeriFutbol Beşiktaş'ta Denizlispor maçı öncesi Cenk Tosun belirsizliği sürüyor! İdmanda yer almadı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı öncesi Cenk Tosun belirsizliği sürüyor! İdmanda yer almadı...

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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı öncesi Cenk Tosun belirsizliği sürüyor! İdmanda yer almadı...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor ile 26 Şubat Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlıkları henüz geçmeyen Rachid Ghezzal ile Francisco Montero, takımdan ayrı koşu yaptı. Cenk Tosun ise çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekip basına açık olan bölümde ısınma hareketleri ve yüksek tempolu koşu yaptı. Tüm oyuncuların kol kola koşması antrenmanda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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Beşiktaşlı oyuncular basına kapalı bölümde ise pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaşta Denizlispor maçı öncesi Cenk Tosun belirsizliği sürüyor İdmanda yer almadı...

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta Denizlispor maçı öncesi Cenk Tosun belirsizliği sürüyor İdmanda yer almadı...

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