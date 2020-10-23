Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Başkan Çebi de takip etti...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

İdmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas ve 5’e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.

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