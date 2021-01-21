Beşiktaş'ta Cyle Larin'den maç sonu Mensah açıklaması!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Mensah'ın iki gol atması sebebiyle mutlu olduğunu vurgulayan Larin, "Kazanmak önemliydi. Attığım golden mutluyum ama Mensah da iki golle katkı verdi. İyi çalışıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. İyi gidiyoruz ve böyle devam ederek bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz. Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi" dedi.



ATIBA: KAZANMAK ÖNEMLİYDİ VE BAŞARDIK



Atiba Hutchinson ise "Önemli bir maçtı ve başından itibaren niyetimizi gösterdik. Maçın genelinde iyiydik, konsantrasyonumuz üst düzeydeydi. Kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Cyle Larin üstüne koyarak devam ediyor, çok çalışıyor. Kendisi ve takım için en iyisini yapıyor" şeklinde konuştu.

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