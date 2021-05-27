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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cyle Larin çılgınlığı! 20 milyon euro... Transfer Haberleri

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Beşiktaş'ta Cyle Larin çılgınlığı! 20 milyon euro... Transfer Haberleri

Beşiktaş'ta sezona damgasını vuran Cyle Larin ile yollar ayrılabilir. Siyah beyazlı yönetimin Larin'den beklediği bonservis ise tam 20 milyon euro...

Beşiktaş'ta son dakika... Siyah beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı futbolcuyla masaya oturuluyor.

Beşiktaş formasıyla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Cyle Larin, transfer piyasasına da damgasını vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon Euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak. İngiltere Premier Lig'den hâlâ birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek.

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20 MİLYON EUROYA YOLCU

Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu ihtimal dahilinde Siyah-Beyazlılar'ın Cyle Larin'den en az 20 milyon Euro'luk gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.

 

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