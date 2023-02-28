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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan penaltı özrü: Depremin etkisinden kurtulamadım

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Antalyaspor
Beşiktaşta Cenk Tosundan penaltı özrü: Depremin etkisinden kurtulamadım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Antalya önünde penaltı kaçıran Cenk Tosun çok duygusal bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Karşılaşmaya 4 sezon oynadığı, depremin vurduğu iller arasında yer alan Gaziantep yazılı formayla çıkan Cenk, penaltı kaçırmasıyla ilgili, “Taraftarlarımızın depremzede çocuklar için attığı oyuncaklar sonrası hüzünlendim ve ağladım. Duygusal açıdan zor bir maçtı. Depremde yaşamını yitirenlerin acısı hâlâ yüreğimde” dedi.

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Beşiktaş 2 kez ertelenen maçta Antalyaspor ile önceki gün duygusal ağırlığı oldukça yüksek olan bir karşılaşma oynarken, taraftarını sevindirecek bir sonuç alamayarak 1 puanda kaldı. Maçta en büyük üzüntüyü yaşayan oyuncuların başında Cenk Tosun geliyordu.

Mücadeleye sırtında 4 sezon oynadığı ve depremin vurduğu iller arasında yer alan Gaziantep yazılı forma ile çıkan, sahaya oyuncak atıldığında gözyaşlarını tutamayan Cenk 90+4’te kullandığı penaltıyı da kaçırınca büyük şok yaşadı. 

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Beşiktaşta Cenk Tosundan penaltı özrü: Depremin etkisinden kurtulamadım

13 RAKAMI BANA UĞURSUZ GELDİ

Tecrübeli futbolcu Beşiktaş’a transfer olduğu 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez siyah beyazlı takımda bir atıştan yararlanamadı.

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Önceki güne kadar 12’de 12 yapan, 13. atışta Süper Lig’de ilk maçına çıkan kaleci Ataberk’e takılan Cenk şunları söyledi: “Çok üzgünüm. taraftarlarımdan özür diliyorum. Kullandığım 13’ncü penaltıyı kaçırdım. Penaltıdan 12 gol atmıştım. 13 rakamı uğursuz geldi. Yaşadığımız deprem felaketi tüm morallerimizi alt üst etti” değerlendirmesinde bulundu.

KAYIP PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ

DuygusaL yoğunlu ağır bir maçı geride bıraktıklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu “Maçta tribünlerden depremzede çocuklar için oyuncaklar atılınca hüzünlendim ve ağladım. Etkisinden kurtulamadım. Depremde yaşamını yitirenlerin acısı hala yüreğimde. Benim de çocuklarım var. Yıllarca o bölgede yaşadım. Kimse merak etmesin Antalya önündeki 2 puanı telafi edeceğiz. Çünkü güçlü kadromuz var” şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Antalyaspor

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