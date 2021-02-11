Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan maç sonu flaş sözler! 'Para konuşmaya gerek yok'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarda mağlup eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları;

Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. 120 dakika maçın hakimiydik. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık, 90 dakikada turu getirebilirdik. Pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımda galibiyetle döndüğümüz için mutluyum

KONU BEŞİKTAŞ OLURSA...

Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim

SERGEN YALÇIN İLE İKİNCİ DÖNEMİM

Sergen Yalçın ile ikinci dönemim. Gaziantep'te hoca ile çalışmıştım. Sergen Hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi.