Beşiktaş'ta Burak Yılmaz göreve devam ederken flaş iddia! Yeni isim | 'Şenol Güneş'in gerginliği süreci tetikledi, göreve devam etmeli...'

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini değerlendirirken Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundular.

A Milli Futbol Takımı için Vincenzo Montella’dan yardımcı antrenörlük teklifi alan Burak Yılmaz, Beşiktaş’taki görevi için bu teklifi reddettiğini önceki gün açıklamıştı. Yılmaz’ın, seçime kadar devam edip etmeyeceği konusu bu hafta Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açıklanacak.

Öte yandan takımı Burak Yılmaz idare ederken, göreve gelecek yeni isim konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Burak Yılmaz yorumları ve o çarpıcı iddia...

GÜNTEKiN ONAY: KRiZi SAHiPLENEN BiRi OLMADIĞI iÇiN BU NOKTAYA GELiNDi

Beşiktaş geçen sezonu olumlu bir görüntü ile tamamlamıştı. Ancak yeni sezona sancılı ve moralsiz girdi. Yönetimin iletişim konusunda süreci iyi yönetemediğini gördük ve taraftarın rakiplerin iddialı transferleri karşısında sezona umutsuz girmesi huzursuzluk yarattı. Yeni transferlerin katkısının kısıtlı olması ve baskı altında kalan Şenol Güneş’in de gerginliği süreci tetikledi. Halbuki Beşiktaş’ın kadrosu rakiplere göre daha dar olmasına rağmen yarışacak kalitede. Bu krizi sahiplenecek birisi ortaya çıkmadığı için bu noktaya gelindiğini düşünüyorum.

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UĞUR MELEKE: iLK MAÇI OLUMLUYDU AMA BASAMAKLARI TEK TEK ÇIKMALI

Burak Yılmaz maç öncesi Şenol Güneş’i duygusal bir şekilde andı ama bazı tercihleri Güneş’ten farklıydı. Mesela Tayfur’a 35 dakika süre vermesi önemliydi. Oxlade, Beşiktaş’ta daha bir tane bile full 90 dakika oynamamıştı. Bu sezon 10 kez sahaya çıktı ama ilk kez oyundan alınmadı. Bu hamlelerini olumlu buldum Burak Hoca’nın. Lâkin Beşiktaş teknik direktörlüğü ateşten gömlek. Ve o tarz görevlere Okan Buruk ve Sergen Yalçın gibi basamakları teker teker çıkarak gelenlerin daha başarılı olacağına inanıyorum.

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FIRAT AYDINUS: SEZON SONUNA KADAR BURAK YILMAZ’LA DEVAM EDiLMELi

Taraftarın bu patlaması sezon öncesi transferde izlenen yola ve rakipler baz alındığında kadro kalitesinin yetersizliğine ve sezon içindeki yenilgilere verilen tepkinin sonucuydu. Burak Yılmaz ile devam kararı Beşiktaş’ı bu kötü durumdan daha geriye atmaz. Her gelen gibi yeni hoca da başarı için belli bir süre isteyecek ve başarı ihtimalinin yüzdesi muallak olacak. Sezon sonuna kadar Yılmaz’la devam edilmeli. Taraftar da bunu istiyor.

MEHMET ARSLAN: EN GÜZELi BURAK YILMAZ’IN VARLIĞI, KEŞKE KALSA

Önce TFF Başkanı’na küfür, sonra Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş’e istifa çağrısı ve takıma protesto. Kulübü taraftarın tepkisi yönetmeye başladı. Beşiktaş maalesef böyle bir döneme girdi. Kararı tribünler alıyor. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Futbolcusu, teknik adamı, başkanı ve yönetimi tribünlere bağımlı hale gelen hiçbir kulüp başarılı olamaz. Süleyman Seba’yı gönderdi bu tribünler unutmayın. Beşiktaş’ın bu tribün ihtilaline son verecek bir lidere ve iradeye ihtiyacı var. Tüm bu olayların içinde en güzeli Burak Yılmaz’ın varlığı oldu. Keşke devam etse.

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RIZA ÇALIMBAY İDDİASI

Beşiktaş'ta kongrenin en az 1 ay içinde gerçekleşecek olması, teknik direktör seçiminin yeni gelecek yönetime bırakılması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak Milli aradan sonra Galatasaray derbisinin olması da yönetimin teknik direktör atamasında etken olabilecek bir sebep.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde zaman aralığı kısa olduğu için teknik direktörün Türk olma ihtimali kuvvetleniyor. Fanatik'in iddiasına göre; Bu durumda da akla gelen ilk isim, hiç bir zaman Beşiktaş için görevden kaçmayan Rıza Çalımbay...

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

"Başkan yarın gelip, teşekkür ederiz dediği zaman sarılır, gönül koymadan giderim. Devam derse de ona da varım. Elimden geleni yapmaya hazırım. Giderim, kalırım hiç önemli değil. Bir hafta ise bir hafta, bir sene ise bir sene. Beşiktaş ile kontratım var."

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EN GÜÇLÜ ADAY BURAK YILMAZ

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmış, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da seçim kararı almıştı. Henüz yeni bir teknik direktörle anlaşılmaması ve bunun yanında seçim tarihi ile mevcut yönetimin aday olup olmama konusundaki soru işaretleri, kulüpteki belirsizliği de sürdürüyor.



Tüm bu olumsuzluklara rağmen Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında İstanbulspor'u ağırlayan Kara Kartal, Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz idaresinde 3 puanı cebine koyarak, milli araya dördüncü sırada girdi.

Burak Yılmaz'ın takımın başında çıktığı ilk müsabakada aldığı galibiyet taraftarı mutlu ederken, yönetimin de bir anlamda elini rahatlattı. Kasım ayının sonu veya aralık ayının başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar Yılmaz'ın görevde kalması daha güçlü şekilde gündeme geldi.



Ayrıca Burak Yılmaz'ın futbolcularla arasındaki ilişkisinin iyi olması da bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Ancak Beşiktaş Yönetim Kurulu, yine de bu hafta içi yapacağı toplantıda Burak Yılmaz'ın durumunu görüşecek ve netliğe kavuşturacak.