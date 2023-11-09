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Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den oyunculara: Artık taraftarların yüzünü güldürün

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Konferans Ligi
Beşiktaşta Başkan Çebiden oyunculara: Artık taraftarların yüzünü güldürün
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 07:00

Beşiktaş’ta Çebi’den Bodo/Glimt öncesi takıma mesaj. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi bugünkü kritik maç öncesi tesisleri ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün Nevzat Demir Tesisleri’nde kampı ziyaret ederek teknik direktör Burak Yılmaz ve futbolcularla tek tek konuştu ve Bodo/Glimt maçı öncesi moral verdi. Çebi, “Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bugüne kadar tüm imkanları seferber ederek tüm alacaklarınızı ödedik. Gerek hakem hataları gerek bireysel basit hatalar nedeniyle kötü skorlar elde ettik. Artık taraftarların yüzünü güldürün” ifadelerini kullandı. · KAPTAN Necip takım arkadaşları adına söz alarak “Başkanım sezona kötü başladık ama sezonu en iyi şekilde bitirmek için arkadaşlarımızla yemin ettik” dedi.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Konferans Ligi

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