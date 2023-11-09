Beşiktaş'ta Başkan Çebi'den oyunculara: Artık taraftarların yüzünü güldürün

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün Nevzat Demir Tesisleri’nde kampı ziyaret ederek teknik direktör Burak Yılmaz ve futbolcularla tek tek konuştu ve Bodo/Glimt maçı öncesi moral verdi. Çebi, “Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Bugüne kadar tüm imkanları seferber ederek tüm alacaklarınızı ödedik. Gerek hakem hataları gerek bireysel basit hatalar nedeniyle kötü skorlar elde ettik. Artık taraftarların yüzünü güldürün” ifadelerini kullandı. · KAPTAN Necip takım arkadaşları adına söz alarak “Başkanım sezona kötü başladık ama sezonu en iyi şekilde bitirmek için arkadaşlarımızla yemin ettik” dedi.