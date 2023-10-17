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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik adam tercihlerinin gerekçesini anlattı: Burak Yılmaz'dan başkası doğru olmaz

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Burak Yılmaz
Beşiktaşta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik adam tercihlerinin gerekçesini anlattı: Burak Yılmazdan başkası doğru olmaz
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek, teknik ekip ve oyunculara moral verdi. Ahmet Nur Çebi, “Gündemimizde yeni bir teknik direktör yok. Yeni hocaya, yeni başkan ve yönetim karar verir. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Şu dönemde Burak Yılmaz’dan başkasıyla çalışmak hem riskli olur hem de etik olmaz.” dedi.

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Kısa bir konuşma yaparak futbolculardan beklentilerini anlatan Çebi, teknik direktör konusuna da değindi ve seçime kadar antrenör Burak Yılmaz’la devam etme kararını neden aldıklarını açıkladı. Bazı medya kuruluşlarında yer alan İgor Tudor iddialarının doğru olmadığını ifade eden Çebi, şunları söyledi:

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BURAK HOCANIN BAŞARISI ŞANSI DAHA FAZLA

“Gündemimizde yeni bir teknik direktör yok. Yeni teknik direktörün kim olacağına, yeni başkan ve yönetim kurulunun karar vermesi etik olur. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Burak Yılmaz hocanın başarılı olma şansı çok daha fazla çünkü takımı ve oyuncuları iyi tanıyor. Başka bir teknik direktör geldiğinde zamana ihtiyacı olacak. Bu nedenle Burak Yılmaz ile yola devam ediyoruz. Şu dönemde Burak Yılmaz’dan başka bir hocayla çalışmak hem riskli olur hem de etik olmaz.”

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Burak Yılmaz

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