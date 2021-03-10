MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar; pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

Beşiktaşta Başakşehir mesaisi sürüyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi