Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile 12 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.



Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar; pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.