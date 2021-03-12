Beşiktaş'ta Atiba'dan 'şampiyonluk' yorumu! 'Çok yolumuz var'

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maç sonunda açıklamalarda yaptı.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Atiba, "Şampiyonluk inancımız devam ediyor. Bu fikstüre aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu galibiyet çok önemliydi. Nasıl kazandığımız da önem kazandırıyor bu maça, savaşarak kazandık. Şampiyonluk bu tür maçlardan geçiyor. Her maçı tek tek ele alıyoruz. Daha çok yolumuz var." dedi.

'SAVAŞARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Larin ise "Çok güzel bir atmosfer var, aile atmosferi var takımda. Böyle maçları bu tarz oyunla kazanmak da önemli. Biz attık, onlar attı, son golü biz attık. Savaşarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.