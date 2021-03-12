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GeriFutbol Beşiktaş'ta Atiba'dan 'şampiyonluk' yorumu! 'Çok yolumuz var'
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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Atiba'dan 'şampiyonluk' yorumu! 'Çok yolumuz var'

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Beşiktaş'ta Atiba'dan 'şampiyonluk' yorumu! 'Çok yolumuz var'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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  • Başakşehir-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maç sonunda açıklamalarda yaptı.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Atiba, "Şampiyonluk inancımız devam ediyor. Bu fikstüre aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu galibiyet çok önemliydi. Nasıl kazandığımız da önem kazandırıyor bu maça, savaşarak kazandık. Şampiyonluk bu tür maçlardan geçiyor. Her maçı tek tek ele alıyoruz. Daha çok yolumuz var." dedi.

'SAVAŞARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Larin ise "Çok güzel bir atmosfer var, aile atmosferi var takımda. Böyle maçları bu tarz oyunla kazanmak da önemli. Biz attık, onlar attı, son golü biz attık. Savaşarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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