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Beşiktaş'ta Atiba, Teixeira ve Welinton'dan Adana Demirspor maçı yorumu!

#Beşiktaş#Atiba Hutchinson#Alex Teixeira
Beşiktaşta Atiba, Teixeira ve Welintondan Adana Demirspor maçı yorumu

Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Alex Teixeira ve Welinton maçın ardından konuştular.

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Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson ve Brezilyalı yıldızlar Alex Teixeira ve Welinton, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundular.

İşte Atiba'nın sözleri;

"Kendi kendimizi baskı altına aldık. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamadık, kontrolü kaybettik. rakibi davet ettik ve onları oyuna ortak ettik. Bu sezon bu çok fazla oldu. Bu sezon kendimiz gibi değiliz. Fırsatlarda son vuruşu yapamadık." yorumunda bulundu.

"Gelişmek için devam edeceğiz. Ligi en iyi şekilde bitirmek için çalışacağız. Altay maçına hazırlanacağız. Daha dirençli olmalı ve oyunu tutmalıyız. Maçın 90 dakika olduğunu unutmamalıyız. Taraftarımızla kazanmak istiyoruz. Gerekeni yapacağız."

WELINTON: DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ

"Tabii ki çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi de oynuyorduk. İkinci yarıda mücadele gücümüz düştü. Kazanma azmini sürdürüp daha çok çalışmamız lazım. Bu tür maçları 3 puanla bitirmek zorundayız."

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"Adana Demirspor son anlarda çok fazla düşünmeden yüklendi. Hızlı atak yakalayamadık. Oyunu kontrol edemedik, üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmalıyız."

TEIXEIRA: HOCANIN PLANINA SADIK KALIYORUM

"Gol attığım için mutluyum. İkinci golü bulabilirdik. Kendi adıma mutluyum ama sonuç adına üzgünüm."

"Daha fazla özgürlüğü her oyuncu ister ama hocamızın planına sadık kalıyorum ve en iyisini yapıyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Atiba Hutchinson#Alex Teixeira

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