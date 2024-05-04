Beşiktaş'tan Angel Di Maria ve Mario Hermoso atağı

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Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, 2024-25 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvadı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Angel Di Maria ve Mario Hermoso için devrede. Siyah-Beyazlıların önümüzdeki günlerde Angel Di Maria için resmi adımları atacağı belirtildi.

Sezon sonunda Benfica ile sözleşmesini tamamlayacak olan 36 yaşındaki Arjantinli yıldızın adı birçok kulüple anılıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen 28 yaşındaki stoper Mario Hermoso'nun menajerini İstanbul'a davet etti.

Atletico Madrid, Mario Hermoso'nun transferi için 2019 yılında Espanyol'a 25 milyon Euro ödemişti.