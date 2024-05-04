×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'tan Angel Di Maria ve Mario Hermoso atağı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Mario Hermoso
Beşiktaştan Angel Di Maria ve Mario Hermoso atağı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 23:43

Gelecek sezonun takım planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, Arjantinli yıldız Angel Di Maria ve İspanyol stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

Haberin Devamı

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, 2024-25 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvadı. 

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Angel Di Maria ve Mario Hermoso için devrede. Siyah-Beyazlıların önümüzdeki günlerde Angel Di Maria için resmi adımları atacağı belirtildi.

Sezon sonunda Benfica ile sözleşmesini tamamlayacak olan 36 yaşındaki Arjantinli yıldızın adı birçok kulüple anılıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sonuna gelen 28 yaşındaki stoper Mario Hermoso'nun menajerini İstanbul'a davet etti.

Atletico Madrid, Mario Hermoso'nun transferi için 2019 yılında Espanyol'a 25 milyon Euro ödemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Mario Hermoso

BAKMADAN GEÇME!