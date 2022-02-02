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Beşiktaş'ta Alex Teixeira'dan Talisca açıklaması

#Beşiktaş#Alex Teixeira#Transfer
Beşiktaşta Alex Teixeiradan Talisca açıklaması

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, takımın Antalya'da devam eden kamp çalışmaları sırasında beIN SPORTS'a bir röportaj verdi.

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Alex Teixeira'nın açıklamaları şu şekilde:

Başkanımız, beni buraya getirmek için çok çaba harcadı, teşekkür ederim. Taraftarımız da çok istedi, çok katkı sağladı. Onlara da teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Beşiktaş serüvenime iyi başladım, gol attım, takıma katkı yapıyordum ama kariyerimde hiç yaşamadığım şekilde arka arkaya sakatlıklar yaşadım. En zor zamanlarda takımın yanında olamadım. Bu beni çok üzdü. Şu an çok iyyim, hiçbir sıkıntım yok. Bir daha sakatlıklar yaşamadan Beşiktaş'a katkı sağlayacağım. Beşiktaş'ta neler yapabileceğimi biliyorum. Sakatlıklar olmadığı zaman Alex Teixeira'nın kim olduğunu herkes görecek.

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"LİVERPOOL'A GİTMEK İSTİYORDUM"

Liverpool'a gitmek istiyordum ama Shakhtar Donetsk çok yüksek rakamlar istedi. Liverpool o paralara çıkamadı, Shakhtar işi yokuşa sürdü. Liverpool'u çok istiyordum ve süreçte çok yorulmuştum. Ardından Çin fırsatı çıktı, iyi rakam teklif ettiler. Ailemi düşündüm, sonrasında kabul ettim. İlk önceliğim Liverpool'du ama olmadı.

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"TALISCA İLE BERABER OYNAMAK İSTERİM"

Anderson Talisca çok iyi bir oyuncu. Çin'de ona karşı oynadım. Duran toplar, son vuruşlar, asistler... İnanılmaz bir oyuncu. Beşiktaş maçlarını da izledim, harika işler yapmış. Beşiktaş'ta beraber oynamak isterim. Bu benim verebileceğim bir karar değil. Talisca burada iyi işler yaptı ama benim daha iyilerini yapmak istiyorum. Herkesin kendi hikayesi vardır. Çok beğendiğim bir oyuncu.

"SERGEN HOCAYLA ARAM ÇOK İYİYDİ"

Sergen Yalçın büyük bir hoca, büyük bir futbolcu. Ona çok saygı duyuyorum. Sakatlığımdan dolayı onun döneminde iyi işler yapamadım. Sergen Hoca'ya kariyerinde başarılar dilerim. İnsanlar konuşuyor ama bunlar yalan. Sergen Hoca ile aram çok iyiydi, birbirimize saygı duyuyorduk. Tüm kalbimle ona kariyerinde başarılar dilerim.

"ÖNDER HOCA ÖZGÜVEN AŞILADI"

Önder Hoca kaliteli bir teknik adam ve kaliteli bir insan. Zor zamanda geldi, takıma özgüven aşıladı. İyi bir hava getirdi. Çıkışa geçtik, önümüzdeki süreçte de iyi sonuçlar almak istiyoruz.

"ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM"

İlk maçımda taraftarı görünce inanamadım. Tüylerim diken diken oldu. Beni karşıladıkları ilk maçı ölene kadar unutmayacağım. Brezilya'da bile böyle bir taraftar topluluğu yok. Bana hissettirdiklerini hayatım boyunca unutmayacağım. Beşiktaş'a kupalar kazanmaya geldim ama bu sene işler planladığımız gibi gitmedi. Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Taraftarımıza minnettarım, bana olan sevginiz, gönderdiğiniz mesajlar için teşekkür ederim. Beşiktaş formasını giydiğim sürece, sizi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım.

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#Beşiktaş#Alex Teixeira#Transfer

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