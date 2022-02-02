Son Dakika: Gedson Fernandes 5 yıllığına Beşiktaş'ta! Rizespor detayı ve mecburi kiralama...

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Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak zorunlu satın alma maddesi nedeniyle transfer edilemeyen Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşan kulüp Beşiktaş oldu.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle kesin anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.

BONSERVİS ÜCRETİ 6 MİLYON EURO



23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

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ÖZEL UÇAK KİRALANDI, BU AKŞAM GELİYOR

Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Gedson Fernandes bu akşam İstanbul'da olacak.

GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Öte yandan Gedson Fernandes'in Galatasaray'da oynadığı döneme ait paylaşımlarını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

HOCASI BELİRSİZLİKTEN RAHATSIZDI

Gedson Fernandes'in geleceğinin belirsizliği nedeniyle rahatsızlığını dile getiren Benfica Teknik Direktörü Nelson Verissimo ise, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

G.SARAY TARAFTARINDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Twitter'dan #GedsonuGetirElmas etiketiyle binlerce tweet atarak Burak Elmas yönetimine mesaj gönderdi. Bu hashtag'e kısa süre içinde binlerce tweet atılırken trend topic (gündem) listesine girdi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sarı kırmızılıların sunduğu 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bedelini kabul eden Benfica, ‘zorunlu satın alma’ maddesini şart koştu.

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