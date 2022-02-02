Son Dakika: Gedson Fernandes 5 yıllığına Beşiktaş'ta! Rizespor detayı ve mecburi kiralama...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Burak Elmastan Gedson açıklaması Transferleri de açıkladıBurak Elmas'tan Gedson açıklaması! Transferleri de açıkladı#Galatasaray
Son Dakika: Beşiktaştan 5 yıllık imza Mecburi kiralama... Yeni takımı...Son Dakika: Beşiktaş'tan 5 yıllık imza! Mecburi kiralama... Yeni takımı...#Beşiktaş
Son dakika: İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
CHP heyetinin Sedef Kabaşı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesinCHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin#AK Parti
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
Kadıköyde model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuKadıköy'de model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtu#Kadıköy
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Büyükçekmecedeki gizemli kazı tekrar başladı Olay yerine kimse alınmıyorBüyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı! Olay yerine kimse alınmıyor#İstanbul
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
4üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti Kübra Ecenin son görüntüsü ortaya çıktı4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı#Kübra Ece
Dünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldiDünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldi!#Kuzey Kore
Ve belgeler sızdı İşte ABD ve NATOnun Rusyaya verdiği yanıtVe belgeler sızdı! İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıt#Ukrayna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Gedson Fernandes 5 yıllığına Beşiktaş'ta! Rizespor detayı ve mecburi kiralama...

#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Gedson Fernandes Rizespor
Son Dakika: Gedson Fernandes 5 yıllığına Beşiktaşta Rizespor detayı ve mecburi kiralama...

Yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşan takım Beşiktaş oldu. Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği yıldız orta saha için devreye giren siyah beyazlılar işi bitirdi. Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, yabancı kontenjanından dolayı oyuncunun Rizespor'a kiralandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak zorunlu satın alma maddesi nedeniyle transfer edilemeyen Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşan kulüp Beşiktaş oldu.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle kesin anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.

GÜNDEM TRANSFER

Ozan Tufan Fenerbahçeye dönüyor | Transfer HaberleriOzan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor | Transfer HaberleriHaberi Görüntüle

BONSERVİS ÜCRETİ 6 MİLYON EURO

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

DHA'nın haberine göre; Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

ÖZEL UÇAK KİRALANDI, BU AKŞAM GELİYOR

Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Gedson Fernandes bu akşam İstanbul'da olacak.

Gözden Kaçmasın

Rıdvan Yılmaza Avrupadan 4 kulüp talipRıdvan Yılmaz'a Avrupadan 4 kulüp talip!Haberi Görüntüle

GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Öte yandan Gedson Fernandes'in Galatasaray'da oynadığı döneme ait paylaşımlarını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

HOCASI BELİRSİZLİKTEN RAHATSIZDI

Gedson Fernandes'in geleceğinin belirsizliği nedeniyle rahatsızlığını dile getiren Benfica Teknik Direktörü Nelson Verissimo ise, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

G.SARAY TARAFTARINDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Sarı kırmızılı taraftarlar, Twitter'dan #GedsonuGetirElmas etiketiyle binlerce tweet atarak Burak Elmas yönetimine mesaj gönderdi. Bu hashtag'e kısa süre içinde binlerce tweet atılırken trend topic (gündem) listesine girdi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sarı kırmızılıların sunduğu 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bedelini kabul eden Benfica, ‘zorunlu satın alma’ maddesini şart koştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Gedson Fernandes Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci