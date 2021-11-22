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Beşiktaş'ta Ajax mesaisi başladı!

#Beşiktaş#Antrenman#Ajax
Beşiktaşta Ajax mesaisi başladı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile 24 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Ajax maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

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