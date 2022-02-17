Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

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Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirme şöyle;



Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.

3. KEZ VİRÜSE YAKALANDI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce iki defa Covid-19 hastalığı geçirmişti. 2020'nin mayıs ayında koronavirüse yakalanan Çebi, aynı senenin son bölümünde de hastalık atlatmıştı.