Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin babası olaya el koydu! Seçimde aday olacak mı? İşte o sözler...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin babası Yaşar Kaptan Çebi kongreye müdahil oldu.

Fanatik'te yer alan haberde, Baba Çebi’nin Başkan’a, “Geceni gündüzüne kattın. İşinden, ailenden, hatta sağlığından oldun. Kulüp için her türlü fedakârlığı gösterdin. Kulübün parasını saçıp transfer yapmadığın ve birkaç maçın sonucuna bakarak neler işittin, nelerle karşılaştın. Bundan böyle çok sevdiğin kulübünün sadece daha önce olduğu gibi sade taraftarı olmakla yetin” şeklinde bir dizi söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Ahmet Nur Çebi’nin yönetim arkadaşları ve bazı çevrelerden yeniden aday olması talebine karşın seçime girmesi beklenmiyor.