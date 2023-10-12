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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin babası olaya el koydu! Seçimde aday olacak mı? İşte o sözler...

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#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş#Yaşar Kaptan Çebi
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebinin babası olaya el koydu Seçimde aday olacak mı İşte o sözler...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 09:19

Beşiktaş'ta seçim rüzgarı esmeye devam ederken gözler olası adaylara çevrildi. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi de henüz nihai kararını vermezken Baba Çebi kongreye müdahil oldu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin babası Yaşar Kaptan Çebi kongreye müdahil oldu.

Fanatik'te yer alan haberde, Baba Çebi’nin Başkan’a, “Geceni gündüzüne kattın. İşinden, ailenden, hatta sağlığından oldun. Kulüp için her türlü fedakârlığı gösterdin. Kulübün parasını saçıp transfer yapmadığın ve birkaç maçın sonucuna bakarak neler işittin, nelerle karşılaştın. Bundan böyle çok sevdiğin kulübünün sadece daha önce olduğu gibi sade taraftarı olmakla yetin” şeklinde bir dizi söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Ahmet Nur Çebi’nin yönetim arkadaşları ve bazı çevrelerden yeniden aday olması talebine karşın seçime girmesi beklenmiyor.

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#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş#Yaşar Kaptan Çebi

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