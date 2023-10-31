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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den 'adaylık' kararı! Seçime girecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Başkanlık
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebiden adaylık kararı Seçime girecek mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 13:33

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacak.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak başkanlık seçiminde aday olmama kararı aldı.

Siyah beyazlı camia 26 Kasım'da yeni başkanını seçecek.

EMRE KOCADAĞ'DAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumdan birlik ve beraberlik ruhu ile çıkabileceğini belirten Kocadağ, “Beşiktaş olarak içinde içinde bulunduğumuz talihsiz süreçte beyaz bir sayfa açmamız gerektiğini görüyorum. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurlar var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş’ın zarar görmesi için çalışanlardan bu camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia tekrar ayağa kalkacak. Bu puslu havanın dağılması için ne gerekiyorsa bizler yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz” diye konuştu.

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BAŞKAN ADAYLIĞI SORUSUNA CEVAP

Bir basın mensubunun “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık için aday mısınız?” yönündeki sorusuna ise Kocadağ şöyle cevap verdi:

“Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendi adıma onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hakemlerin yaptıkları ortada. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme zamanımız gelmiştir. Bunu da arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız.”

Kocadağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya ise “Onlara ilgili şu an cevap vermeyeceğim. O konularda açıklamalar daha sonra yapılır. Sadece Beşiktaş camiasının dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde cevap verdi.

“PUAN FARKI NEDEN KAPANMASIN? HESABINI SORACAĞIZ"

Lider Fenerbahçe ile aradaki puan farkının kapanacağına inandığını aktaran Emre Kocadağ, “Neden kapanmasın? 11 puan da kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki Beşiktaş lobisi tekrardan harekete geçsin. Beşiktaş’ın önündeki engelleri kaldırma noktasında bir araya gelelim ve bunlarla savaşalım” şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Başkanlık

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