Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi! Toplam borç...

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Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun, 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönem faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.



BJK Emlakjet Spor Kompleksinde gerçekleştirilen siyah-beyazlı kulübün genel kurulu toplantısında faaliyet ve denetim raporlarının okunmasından sonra kulübün 1 Ocak-29 Mayıs 2022, 29 Mayıs-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri için yönetim kurulu idari ve mali açıdan üyelerin oylamasına sunuldu.



Ayrı ayrı yapılan oylamalarda Ahmet Nur Çebi dönemindeki yönetim kurulu, söz konusu üç dönem için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

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