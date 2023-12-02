×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hasan Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 12:33

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya gelerek, kucaklaştı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, yarınki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Ahmet Nur Çebiden veda konuşmasıBeşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den veda konuşması!Haberi görüntüle

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

Başkan adaylarının bir araya geldiği esnada üyeler de, 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta üyelik giriş ücreti 20 bin TL olduBeşiktaş'ta üyelik giriş ücreti 20 bin TL olduHaberi görüntüle

Beşiktaş başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı

Beşiktaş başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat kucaklaştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hasan Arat

BAKMADAN GEÇME!