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Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun 10 gün yok

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#Beşiktaş#Aboubakar#Cenk Tosun
Beşiktaşta Aboubakar ve Cenk Tosun 10 gün yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 07:51

Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçında sakatlanan Aboubakar ve Cenk Tosun'un durumları ve geri dönüş tarihleri belli oldu.

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Üst üste gelen başarısız sonuçlar, teknik adam istifaları, kulüpteki seçim atmosferi derken birçok sorunla uğraşan Beşiktaş, sakatlıklardan da bir türlü yakasını kurtaramıyor. Siyah beyazlı takımda Bodo/ Glimt maçına 11’de çıkması beklenirken ısınma sırasında sakatlanan Vincent Aboubakar ile 90 dakika sahada kalan ancak maçtan sonra ağrı hisseden Cenk Tosun’un durumları belli oldu.

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Kamerunlu futbolcunun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilirken Cenk Tosun’da da aynı bölgede gerilme ve ödem oluştuğu belirlendi. Tedavilerine başlanan iki oyuncunun yaklaşık 10’ar gün sahalardan uzak kalmaları bekleniyor.

Siyah beyazlı takımda ayrıca Omar Colley ile Arthur Masuaku’nun da sakatlıkları devam ediyor.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Cenk Tosun

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