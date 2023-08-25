Beşiktaş'ta Aboubakar golleri seriye bağladı!

Haberin Devamı

Kamerunlu futbolcu Konferans Ligi’nde ilk oynanan 3-1’lik Tirana maçını boş geçtikten sonra, 2-0’lık Tirana ve 3-1, 2-1 biten Neftçi maçlarında birer gol atmıştı. Dün de penaltıdan ağları havalandıran Aboubakar üst üste 4 karşılaşmada sevinç yaşadı.

Kariyerinde 19. penaltıyı kullanan Aboubakar sadece ligin ilk maçında Karagümrük karşısında kaleciyi geçememişti. Aboubakar böylece 18. penaltı golünü atarken, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 10’a yükseltti.