×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Aboubakar golleri seriye bağladı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Gazetehaberleri
Beşiktaşta Aboubakar golleri seriye bağladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:00

Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar, siyah beyazlı takımın gol yükünü omuzlamaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Kamerunlu futbolcu Konferans Ligi’nde ilk oynanan 3-1’lik Tirana maçını boş geçtikten sonra, 2-0’lık Tirana ve 3-1, 2-1 biten Neftçi maçlarında birer gol atmıştı. Dün de penaltıdan ağları havalandıran Aboubakar üst üste 4 karşılaşmada sevinç yaşadı.

Kariyerinde 19. penaltıyı kullanan Aboubakar sadece ligin ilk maçında Karagümrük karşısında kaleciyi geçememişti. Aboubakar böylece 18. penaltı golünü atarken, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 10’a yükseltti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Aboubakar#Gazetehaberleri

BAKMADAN GEÇME!