Beşiktaş'ta 4 isim kampta yıldızlaştı!

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Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen arayı Antalya’da değerlendiren Beşiktaş’ta 10 günlük kampta özellikle 4 futbolcu öne çıktı. Kamp boyunca yapılan hazırlık karşılaşmalarında teknik-taktik uygulamaları yapan teknik direktör Şenol Güneş de genel olarak kadrodan memnun olduğunu ifade ederken çabukluk çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

HER GÖREVİ BAŞARIYLA YAPTI

· Gedson Fernandes: Kamp boyunca hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında kendisine verilen görevi fazlasıyla yerine getiridi. Defansif katkısının yanı sıra takımın ataklarında da ofansif olarak önemli roller üstlendi.

· Cenk Tosun: Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle performansı yükselişe geçen tecrübeli futbolcu çabukluğuyla dikkat çekerken golleri ve asistleriyle göz doldurdu.

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BU REDMOND ÇOK FARKLI

· Nathan Redmond: Sezon başı eleştirilen Redmond’un inanılmaz çıkışı ve temposu ise dikkat çekti. Hem defansif hem de ofansif bölgelerdeki aksiyonları ve presi ile Şenol Güneş’in gözdesi oldu

DEFANSA REKABET GELDİ

Welinton: Hatasız oyunu ile takım içindeki rekabeti yükseltti. Beşiktaş’ın en çok sıkıntı çektiği defans bölgesinde teknik direktör Şenol Güneş’in sisteminde yer almayı başardı.

SAISS SALI GÜNÜ GELİYOR

Sakat sakat çıktığı Fransa maçını tamamlayamayarak ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Fas Milli Takımı’nın kaptanı Romain Saiss salı günü İstanbul’a gelecek. Adalesinde 1. derece yırtık bulunan Saiss’in son durumu ve sakatlığın ilereyip ilerlemediği yapılacak kontrollerde belli olacak. Tecrübeli stoperin sakatlığının uzun sürmesi halinde yerine scout ekipleri tarafından yeni bir oyuncu bakılacağı ifade edildi.