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Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden, Fatih Karagümrük'ün ideal 11'inde 3 eksik! Banko iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Karagümrük Beşiktaş
Beşiktaşta 3 sakatlık birden, Fatih Karagümrükün ideal 11inde 3 eksik Banko iddaa...

Sergen Yalçın sonrası Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş, Volkan Demirel önderliğindeki Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FATİH KARAGÜMRÜK

Volkan Demirel'i TD koltuğuna oturtup 5 maçta 8 puan toplayan Fatih Karagümrük, son olarak da Çaykur Rizespor engelini 2-0 geçmesini bildi ancak çok önemli 2 ismini kaybetti.

Savunmadan Ervin Zukanovic, orta alandan Lucas Biglia cezalı...

Bir süredir sakat olan Kerim Frei ve Derrick Luckassen ile, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Ahmed Musa da Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Takımın en büyük kozları 20 lig maçına 14 gol katkısı (12 gol - 2 asist) sığdıran Aleksandar Pesic ve sol kanat bindirmeleriyle dikkat çeken Yann Karamoh olacak.

Biglia'nın yokluğunda Kristijan Bistrovic'i ilk 11'de görebiliriz, Zukanovic yerine de Jure Balkovec kayar ve sol bekte cezası sona eren Caner Erkin'i izleyebiliriz.

BEŞİKTAŞ

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Rize deplasmanında kaybettiği puanları Gaziantep FK galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta 3 isim, son antrenmana katılmadı ve Fatih Karagümrük maç kadrosundan çıkarıldı.

Emirhan İlkhan, Welinton ve Atiba Hutchinson takım arkadaşlarını yalnız bırakacak...

Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Umut Meraş ve Kevin N'Koudou ile eksik sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

TD Önder Karaveli'nin son haftalarda ilk 11'de değerlendirdiği Emirhan yerine "serbest rolde" Oğuzhan Özyakup'u denemesi bekleniyor.

Oğuzhan'ın arkasında "Josef & Pjanic" devam edecek. Hücum merkezinde Michy Batshuayi, kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin izleyeceğiz.

Stoper ikilisi "Necip & Vida" ya da "Vida & Montero" olacak.

Beşiktaşta 3 sakatlık birden, Fatih Karagümrükün ideal 11inde 3 eksik Banko iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 11 gol)

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol izledik.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,84 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,94'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,58 iken Misli.com'da 1,67!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%26'lık kesim önemli eksikleri bulunan Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlı ekibe güveniyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Beşiktaşta 3 sakatlık birden, Fatih Karagümrükün ideal 11inde 3 eksik Banko iddaa...

Miralem Pjanic'in Juventus günlerinden klas bir frikik golü! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Karagümrük Beşiktaş

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