Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden, Fatih Karagümrük'ün ideal 11'inde 3 eksik! Banko iddaa...

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FATİH KARAGÜMRÜK

Volkan Demirel'i TD koltuğuna oturtup 5 maçta 8 puan toplayan Fatih Karagümrük, son olarak da Çaykur Rizespor engelini 2-0 geçmesini bildi ancak çok önemli 2 ismini kaybetti.

Savunmadan Ervin Zukanovic, orta alandan Lucas Biglia cezalı...

Bir süredir sakat olan Kerim Frei ve Derrick Luckassen ile, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Ahmed Musa da Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Takımın en büyük kozları 20 lig maçına 14 gol katkısı (12 gol - 2 asist) sığdıran Aleksandar Pesic ve sol kanat bindirmeleriyle dikkat çeken Yann Karamoh olacak.

Biglia'nın yokluğunda Kristijan Bistrovic'i ilk 11'de görebiliriz, Zukanovic yerine de Jure Balkovec kayar ve sol bekte cezası sona eren Caner Erkin'i izleyebiliriz.

BEŞİKTAŞ

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Rize deplasmanında kaybettiği puanları Gaziantep FK galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta 3 isim, son antrenmana katılmadı ve Fatih Karagümrük maç kadrosundan çıkarıldı.

Emirhan İlkhan, Welinton ve Atiba Hutchinson takım arkadaşlarını yalnız bırakacak...

Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Umut Meraş ve Kevin N'Koudou ile eksik sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

TD Önder Karaveli'nin son haftalarda ilk 11'de değerlendirdiği Emirhan yerine "serbest rolde" Oğuzhan Özyakup'u denemesi bekleniyor.

Oğuzhan'ın arkasında "Josef & Pjanic" devam edecek. Hücum merkezinde Michy Batshuayi, kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin izleyeceğiz.

Stoper ikilisi "Necip & Vida" ya da "Vida & Montero" olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 11 gol)

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol izledik.

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Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,84 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,94'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,58 iken Misli.com'da 1,67!

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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