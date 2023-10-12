Beşiktaş'ta 3 müjde, 1 seferberlik! Galatasaray derbisi öncesi Burak Yılmaz'ı sevindiren haber...

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Milli ara sonrasında Galatasaray’a deplasmanda konuk olacak olan Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başlıyor.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in istifası sonrası, yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başına geçerek son oynanan lig maçında da görev yaptı. Bu karar sonrası teknik ekiple beraber Galatasaray derbisi için hazırlıklara başlayan Burak Yılmaz, dev maçtan zaferle ayrılmayı hedefliyor.

3 maçtır yok

Beşiktaş’ta Adana Demirspor deplasmanında sol dizinden sakatlanan kaleci Mert Günok’un tedavisine devam ediliyor. Fanatik'te yer alan habere göre; deneyimli file bekçisinin Galatasaray’la oynanacak derbiye yetişeceği belirtildi.

Tümosan Konyaspor, Lugano ve İstanbulspor’la oynanan maçlarda takımdaki yerini alamayan Mert Günok’un tedavisi olumlu ilerliyor. Başarılı file bekçisi, Milli arada özel çalışmalarını sürdürecek. Teknik patron Burak Yılmaz’ın, maç gününe kadar yüzde 100 hazır hale gelmesi beklenen Mert’i Galatasaray deplasmanında görevlendirmesi bekleniyor.

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Fedakârlık yapmıştı

Mert Günok, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde dizinde ağrı olmasına rağmen fedakârlık yaparak risk alıp sahaya çıkmıştı. Ancak maç içerisinde dizindeki ağrı artan Mert, oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Mert’in dönüşü, hem teknik ekibi hem de taraftarları memnun edecek.

Ersin sınıfı geçti

Bu arada Mert’in şok sakatlığı ardından uzun bir süre sonra görev alan Ersin Destanoğlu, sınıfı geçti. Konyaspor ve İstanbulspor karşısında elde edilen kritik galibiyetlerde pay sahibi olan genç file bekçisi moral buldu. Yeni bir sayfa açan Ersin’in Galatasaray derbisi öncesinde de görev yapacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun mesai harcanıyor

Siyah-Beyazlılar’da önce omzundan sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, sağlığına kavuşması sonrası bu kez Lugano maçı öncesi antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmıştı. Omuz sakatlığı yüzünden Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu, son olarak İstanbulspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamadı.

Omzu tamamen iyileşen Gedson’un ayak bileğine yoğun tedavi uygulandığı aktarıldı. Galatasaray derbisinde oynamayı çok isteyen yıldız futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Beşiktaş sağlık ekibinin, yıldız orta saha oyuncusunu dev maça yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Gedson, dev maçtan 2-3 gün önce takımla çalışmalara başlayabilirse karşılaşmada forma giyebilecek.

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Salih ve Bailly de derbiye yetişiyor

Bu arada İstanbulspor karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Salih Uçan’ın MR’ı çekilmiş ve adalesinde gerilme ile ödem tespit edilmişti. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncunun, Galatasaray’la oynanacak önemli karşılaşmanın kadrosuna yetişmesi bekleniyor. Öte yandan son maçta sol omzunda sorun yaşayan Eric Bailly’nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.