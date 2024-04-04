×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta 3 isim, Başakşehir maçında yok

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Başakşehir
Beşiktaşta 3 isim, Başakşehir maçında yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 13:31

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ile Ante Rebic'in sakatlıkları sebebiyle bu akşam oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bu zorlu mücadelede görev alamayacak.

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Başakşehir maçının kadrosunda bulunmayacak.

Gözden KaçmasınBaşakşehirde Deniz Türüç yok, Beşiktaşta sakatlar iyileşti Öne çıkan istatistikler, iddaa oranları...Başakşehir'de Deniz Türüç yok, Beşiktaş'ta sakatlar iyileşti! Öne çıkan istatistikler, iddaa oranları...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!