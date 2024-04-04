Beşiktaş'ta 3 isim, Başakşehir maçında yok

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle bu zorlu mücadelede görev alamayacak.
Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Başakşehir maçının kadrosunda bulunmayacak.