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Beşiktaş'ta 22 milyon euroluk yıldızlara plaketli veda!

#Beşiktaş#Vida#Batshuayi
Beşiktaşta 22 milyon euroluk yıldızlara plaketli veda
İsmail ER

Siyah beyazlıların, yeni sezon için bu ayrılıklarla beraber bütçesinde 22 milyon Euro’luk bir rahatlama sağlanacak. Yeni sezon öncesinde düzenlenecek bir özel karşılaşmada sözleşmesi uzatılmayacak futbolculara birer plaket verilecek ve teşekkür edilerek veda edilecek.

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Beşiktaş'ta kadro planlaması için hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar gidecek kalacakları netleştirmeye başlarken, kulüpte flaş bir karar alındı. Kartal, sezon sonunda sözleşmesini uzatmayacağı ve yollarını ayıracağı 10 futbolcunun vedasından dolayı bütçede yaklaşık 22 milyon Euro’luk rahatlama sağlayacak. Beşiktaş, bu isimler için plaketli veda töreni düzenleyecek.

Ricardo Quaresma da çağrılacak

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, teknik direktör Valerien İsmael ile sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşerek gidecek oyuncuları yeni sezon öncesi İstanbul’da yapılacak özel karşılaşmaya davet edeceklerini aktararak, hazırlanacak program için bilgi verdiler. Hatta Portekiz’de futbol yaşantısını sürdüren Ricardo Quaresma’nın da törene davet edileceği ve plaket alacağı ifade edildi.

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Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, “Beşiktaşlı duruşu olarak siyah beyazlı kulübe hizmet etmiş oyuncularla yollarımız iyi şekilde ayrılmalı. Çünkü Beşiktaş’ın bugünlere gelmesinde emekleri çok oldu. Yanlış ya da doğru transfer, kim Beşiktaş forması giymişse saygı görmeli” dedi.

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3 isimle yeni sözleşme için görüşme

31 Mayıs'tan itibaren sözleşmesi sona eren oyunculardan Douglas, Lens, Ljajic, N’Sakala, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Welinton, Oğuzhan, Vida, Batshuayi’ye veda edilecek ve yollar resmen ayrılacak.

Bununla beraber sözleşmeleri sona eren Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Atiba ile görüşmeler sürüyor. Yine henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin’e Beşiktaş 1.5 milyon Euro önerirken siyah beyazlıların pazarlıkları bu rakam üzerinden devam ettirdiği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Vida#Batshuayi

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