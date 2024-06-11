Beşiktaş'ta 2. Başkan Yücel: Çöp futbolcular almayacağız

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Beşiktaş 2. başkanı Hüseyin Yücel üst düzey transfer yapacaklarını ancak emekli olmaya yakın isimlerle görüşmediklerini söyledi. A Spor’a açıklamalarda bulunan Yücel “Son durağı Türkiye ya da Arabistan olan oyunculara karşı daha çekimseriz. Onların yerine daha genç, yarın öbür gün satabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. İlla ki lider oyuncu lazım. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Yücel taraftarlara sürpriz sözü verirken “Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çöp oyuncular almayacağız abicim” dedi.

MOURiNHO’DA SÜREÇ YILAN HiKAYESiNE DÖNDÜ

Kartal’ın 2. başkanı, Mourinho için de şu yorumu yaptı: “Süreç tam bir yılan hikayesine döndü. Yaptığımız teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum. Beşiktaş’ın o maliyetlere çıkma ihtimali yoktu. Parası olmadığı için değil, maliyetin mantığı olmadığından dolayı.”