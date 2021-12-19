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Beşiktaş'ta 1 numaralı favori Şenol Güneş! Derbi sonrası...

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Bruno Pinheiro
Beşiktaşta 1 numaralı favori Şenol Güneş Derbi sonrası...
İsmail ER

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Bruno Pinheiro’dan vazgeçti. Pinheiro “Benim için Beşiktaş konusu kapandı” derken, bu sözlerin perde arkasında. Portekizlinin sözleşmesindeki fesih bedeli nedeniyle imza atılamaması olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Beşiktaş’ta rota Şenol Güneş’e çevrildi. Plase Rıza ise Çalımbay.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Bruno Pinheiro’nun imzası gerçekleşmedi.... Halihazırda Portekiz Süper Lig ekibi Estoril’i çalıştıran Pinheiro, önceki gece Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından bir basın mensubunun “Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın yakın zamanda İstanbul’da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?” sorusunu “Hayır,
onaylamıyorum” diye cevapladı. Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise “Bu konu benim için kapandı, kulübüm açıklama yapacaktır’ şeklinde cevap verdi.

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DERBi BEKLENiYOR

Bruno Pinheiro’nun bu yanıtının perde arkasına gelince.... Pinheiro Beşiktaş ile görüşmelere başladığında Estoril ile söz
leşmesinin sezon sonu bittiğini ve fesih bedelinin 50 bin Euro olduğunu dile getirdi. Ancak Pinheiro’nun geçtiğimiz günlerde Estoril’in yeni sözleşme teklifini kabul ettiği ve bu yeni kontratta fesih bedelinin 350 bin Euro olduğu ortaya çıktı. Ne Beşiktaş ne de Portekizli çalıştırıcı fesih bedelini ödemeye yanaşmayınca köprüler atıldı. Beşiktaş şimdi Fenerbahçe maçının skoruna göre hareket edecek. Eğer derbi kazanılırsa Önder Karaveli ile devam edilecek. Aksi takdirde ilk tercih Şenol Güneş olacak... Bir diğer alternatif ise Rıza Çalımbay...

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Bruno Pinheiro

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