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Beşiktaşlılar, Semih Kılıçsoy için tribüne koştu

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Milli Takım
Beşiktaşlılar, Semih Kılıçsoy için tribüne koştu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

Siyah beyazlılarda yönetim, teknik ve idari kadro ile taraftarlar genç golcü için adeta seferberlik ilan etti. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ve yöneticiler, A Milli Takım’dan Ümit Milli Takım’a gönderilen Semih Kılıçsoy’a destek için Türkiye-Gürcistan ümit milli maçını tribünden izledi. Taraftarlar da genç yıldıza tezahürat yaptı.

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Beşiktaş’ta yönetim Semih Kılıçsoy’un A Milli Takım’dan Ümit Milli Takım’a gönderilmesine sert tepki gösterirken siyah beyazlılar genç yıldızın moralini yüksek tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu nedenle ay yıldızlılar hem yönetim hem de taraftar olarak Türkiye-Gürcistan Ümit maçında yerlerini aldı. Futbol takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ve yöneticiler, Semih Kılıçsoy’a destek için Türkiye-Gürcistan ümit milli maçını tribünden izledi.

SİYAH BEYAZLILAR YALNIZ BIRAKMADI

Pendik Stadı’nda oynanan mücadeleyi izleyen taraftarlar da maç boyunca Semih Kılıçsoy’a tezahüratlarla destek oldu. Maç öncesi ve karşılaşma esnasında “Oley oley Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ın çocuğu Semih Kılıçsoy” diye tempo tutan taraftarlar karşılaşmanın ardından da genç golcüyü tribüne çağırarak üçlü çektirdi. Genç futbolcu da 16. dakikada Ay yıldızlıların ilk golünü attı. Semih böylece ilk kez forma giydiği Ümit Milli Takım’da çıktığı ilk karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Milli Takım

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