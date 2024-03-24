Beşiktaşlılar, Semih Kılıçsoy için tribüne koştu

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta yönetim Semih Kılıçsoy’un A Milli Takım’dan Ümit Milli Takım’a gönderilmesine sert tepki gösterirken siyah beyazlılar genç yıldızın moralini yüksek tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu nedenle ay yıldızlılar hem yönetim hem de taraftar olarak Türkiye-Gürcistan Ümit maçında yerlerini aldı. Futbol takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ve yöneticiler, Semih Kılıçsoy’a destek için Türkiye-Gürcistan ümit milli maçını tribünden izledi.

SİYAH BEYAZLILAR YALNIZ BIRAKMADI

Pendik Stadı’nda oynanan mücadeleyi izleyen taraftarlar da maç boyunca Semih Kılıçsoy’a tezahüratlarla destek oldu. Maç öncesi ve karşılaşma esnasında “Oley oley Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ın çocuğu Semih Kılıçsoy” diye tempo tutan taraftarlar karşılaşmanın ardından da genç golcüyü tribüne çağırarak üçlü çektirdi. Genç futbolcu da 16. dakikada Ay yıldızlıların ilk golünü attı. Semih böylece ilk kez forma giydiği Ümit Milli Takım’da çıktığı ilk karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı

Haberin Devamı