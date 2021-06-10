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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlılar Erdek’te şampiyonluk kutladılar

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Beşiktaşlılar Erdek’te şampiyonluk kutladılar

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları Erdek’te başladı.

Kartal Bakışı Platformu Başkanı Levent Erdoğan şampiyonluk sonrasında pandemi nedeniyle yurt içi ve dışında 10 bini aşkın siyah beyaz bayrak dağıttıklarını belirterek kazanılan şampiyonlukta Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularının büyük payı olduğunu söyledi. Şampiyonluk davetine Erdek, Bandırma, Susurluk, Karacabey Beşiktaşlılar Derneği Başkanları ve yöneticileri Onursal Başkan Süleyman Seba ve yönetimini överek kazanılan şampiyonluklarda katkısı olanlara teşekkür ettiler.

Beşiktaşlılar Erdek’te şampiyonluk kutladılar

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