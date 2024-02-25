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Beşiktaş'ta çifte şok! Galatasaray derbisinde cezalılar

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#Beşiktaş#Galatasaray#Gedson
Beşiktaşta çifte şok Galatasaray derbisinde cezalılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 19:40

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, Süper Lig'de Galatasaray'la oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov cezalı duruma düştü.

Müsabakanın ilk devresinde rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Gedson, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak.

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ZAYNUTDİNOV DA CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart gören Bakhtiyor Zaynutdinov, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

İstanbulspor müsabakasının uzatma anlarından rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Bakhtiyor Zaynutdinov, Galatasaray maçında görev yapamayacak.

 

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#Beşiktaş#Galatasaray#Gedson

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