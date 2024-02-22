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Beşiktaşlı Mert Günok'a talipler var! İngiltere...

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#Beşiktaş#Transfer#Mert Günok
Beşiktaşlı Mert Günoka talipler var İngiltere...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 07:00

İngiltere'den bazı scoutların olumlu raporları sonrasında Mert Günok'a menajer aracılığıyla teklifler yapıldığı belirtildi.

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Beşiktaş ve Milli Takım’ın başarılı kalecisi Mert Günok’a, menajerler aracılığı ile İngiliz takımlarından teklif geldi.

Mert’in iki yıldır scout’lar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi “Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert’i scout’larına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alış verişi yapacak” diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Günok, 12 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 36 gol yedi.

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#Beşiktaş#Transfer#Mert Günok

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